"À terme, nous serons plus traiteurs que bouchers" (Viangro)

À un jet de pierre de l’usine Audi Brussels, le plus gros employeur privé de la Région-capitale, la commune d’Anderlecht héberge un acteur historique de l’hinterland économique bruxellois. Plus discrète que le constructeur automobile aux anneaux, la société Viangro n’en est pas moins elle aussi un gros pourvoyeur d’emplois dans la région, avec ses quelque 650 salariés (dont une centaine de bouchers).

Plus d’abattage à Anderlecht

Aujourd’hui, l’activité traiteur représente déjà près de 30% des revenus du groupe, qui devraient tourner autour de 160 millions d’euros cette année. Pour la petite histoire, on notera d’ailleurs que le développement des services traiteur et logistique a poussé les dirigeants de Viangro à arrêter l’abattage des bêtes sur le site. Manque de place.

Depuis lors, la prise de conscience climatique a transformé ce reflux en tendance de fond. Chez Viangro, on ne s’en formalise pas outre mesure: les gens continueront à manger de la viande, et les activités traiteur et logistique sont là pour pallier les pertes de revenus.

10 millions d’euros d’investissements

"Il y a deux ans, nous avons réalisé un gros investissement (plus de 10 millions d’euros) en construisant une usine traiteur au-dessus de l’unité viande. À moyen terme, le pôle traiteur sera plus important que le pôle viande" , dit Philippe Borremans.

Pour cela, il a fallu développer une flotte de transport, mais aussi déployer des moyens logistiques internes très importants et une grosse infrastructure informatique. "Nous gérons aussi les flux financiers. Le client nous paie la totalité du drop et nous remboursons ses fournisseurs qui viennent déposer leurs produits chez nous."

Viangro tient aussi à son rôle d’acteur de l’insertion sociale au sein d’une Région où le taux de chômage reste trop élevé. "Nous pouvons nous permettre d’accueillir des gens peu qualifiés et de les aider à se développer dans la société, souligne Philippe Borremans. Cela a toujours existé ici et cela nous tient fort à cœur. Peu importe le diplôme, si on a la volonté, le courage, on peut grandir au sein de l’entreprise."