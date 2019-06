Accord entre le PS, Ecolo et DéFI pour lancer les négociations à Bruxelles

C'est officiel: les socialistes entrent en négociation avec Ecolo et DéFI pour former une coalition à Bruxelles. Cet attelage était attendu depuis l'annonce des résultats des élections du 26 mai dernier. Exit donc le cdH qui était encore aux affaires à la région bruxelloise lors de la législature précédente. L'équipe PS-Ecolo-DéFI aura 42 sièges sur 72 dans le collège francophone. Côté flamand, ce sera, pour rappel, également une tripartie composée de Groen, de l'Open VLD et de la liste du socialiste Pascal Smet. Les trois partis disposent de 10 sièges sur 17 dans le groupe linguistique néerlandophone à Bruxelles.

Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort ont officialisé ce vendredi la très attendue coalition PS-Ecolo-DéFI. "Rudi et moi-même avons travaillé sur une lettre d'intention reprenant les convergences fortes pour la Région", indique Laurette Onkelinx, précisant que "cette lettre d'intention n'est pas une proposition d'accord de gouvernement. Mais c'est la base qui sera envoyée à Ecolo et Defi aujourd'hui".

Pourquoi Ecolo et DéFI? Selon la présidente des socialistes bruxellois, pour le parti d'Olivier Maingain, c'est surtout une question de confiance. "DéFI est un partenaire avec lequel nous avons très bien travaillé pendant 5 ans", rappelle Laurette Onkelinx pour qui "la confiance, c'est indispensable". Quant aux écologistes, le PS estime que le deuxième parti à l'issue du scrutin du 26 mai dernier "était incontournable".

"Pourquoi Ecolo et défi ? Deux partis hors accord possible: le cdh qui voulait sa cure d'opposition et le PTB qui ne voulait pas de rupture avec le PVDA."