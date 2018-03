Accord sur les allocations familiales bruxelloises

Le principe du stand still survit également aux négociations, le système retenu garantissant qu’aucun ménage ne verrait ses allocations diminuer entre décembre 2019 et janvier 2020. Le nouveau système permettrait à 128.000 familles sur 168.000 de gagner au change. Un montant de base de 150 euros par mois a été arrêté à partir de 2026, complété par plusieurs formules de compléments sociaux qui bénéficieront principalement aux ménages gagnant moins que 31.000 euros ou moins de 45.000 euros. Entre 2020 et 2026, un régime transitoire - destiné aux enfants nés avant le 1er janvier 2010 - est prévu afin de rendre le système supportable financièrement. Il prévoit des montants de base de 140, 150 et 160 euros par enfant en fonction de leur âge. Seuls les ménages gagnant en allocations basculeront dans ce régime, les autres resteront dans le système actuel et conserveront donc leurs revenus.