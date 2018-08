Actiris confronté à une fuite des talents

Et d’égrener. Une porte-parole partie pour le secteur bancaire, un responsable de la communication interne trouvant une herbe plus verte ailleurs, l’architecte d’Actiris débauché par le nouveau musée Kanal ou encore un responsable des économies d’énergie envolé vers le privé. Sans compter une série de chefs de projet qu’Actiris n’a pas non plus été en mesure de retenir compte tenu des conditions offertes par le secteur public bruxellois. "Ils partent avec 500 euros nets en plus par mois, une voiture de société et une assurance groupe, nous sommes désarmés", peste Grégor Chapelle.