Actiris lance une plateforme pour soutenir l'emploi dans le secteur des soins

Actiris a lancé, ce mardi, la plateforme en ligne "Je prends soin de Bruxelles". Objectif: répondre aux besoins de personnel médical et de soutien dans le secteur des soins de santé en cette crise sanitaire.

Le but de la nouvelle plateforme d'Actiris "Je prends soin de Bruxelles/Ik zorg voor Brussel" est de créer un lien entre les chercheurs d'emploi et les postes vacants dans le secteur des soins de santé en Région de Bruxelles-Capitale. La plateforme s'adresse aux chercheurs d'emploi à la recherche d'un nouveau travail, mais aussi aux chômeurs temporaires.

Les personnes intéressées peuvent s'y inscrire pour des fonctions médicales, si elles disposent des qualifications requises, mais également non médicales. "La crise a accéléré les besoins du secteur des soins de santé en main-d'œuvre qualifiée. Mais cela fait plus de 20 ans qu'on est à la recherche de personnel infirmier, d'aide-soignant, etc. Il faut trouver non seulement une réponse rapide, mais nous devons aussi travailler sur le long terme. Il y a de nombreuses opportunités d'emploi dans le secteur de la santé, il faut le faire savoir auprès des chercheurs d'emploi", a commenté le ministre bruxellois de l'Emploi Bernard Clerfayt (DéFI).

Se réorienter vers le secteur de la santé

Selon Actiris, il est également possible de trouver, sur la plateforme, des informations sur comment et pourquoi les Bruxellois peuvent se réorienter vers un emploi dans le secteur de la santé. Au même titre que les autres métiers en pénurie, il est, par exemple, possible pour les chercheurs d'emploi de se former en tant qu'infirmier ou infirmière sans perdre leurs allocations de chômage.

"Si nous voulons lutter contre la pénurie dans les soins de santé, il faudra aussi améliorer les conditions de travail des travailleurs essentiels." Grégor Chapell Directeur général d'Actiris

Les employeurs du secteur des soins de santé peuvent enregistrer de manière autonome leurs offres sur la plateforme en ligne, où chercheurs d'emploi et chômeurs temporaires peuvent postuler tout aussi facilement. Quant aux chercheurs d'emploi déjà inscrits chez Actiris, ils seront également tenus informés de l'intérêt de la plateforme et des possibilités de se réorienter.