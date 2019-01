Actiris veut doubler le suivi personnalisé des chômeurs

Lire plus

Avec le système "garantie solutions", on passera à un public cible de 24.000 personnes qui s’inscrivent pour la première fois chez Actiris, quel que soit leur âge. Pour donner une idée des flux, chaque année, 65.000 personnes s’inscrivent chez Actiris (mais pas tous pour la première fois), tandis que 70.000 trouvent un emploi (ce qui explique pourquoi le chômage baisse à Bruxelles). Au 3 janvier 2019, on recensait un total de 88.317 chômeurs à Bruxelles.

Si l’accompagnement est proposé dans les 12 mois et non dans les 6 mois, comme pour les jeunes, c’est parce que bon nombre de nouveaux inscrits sont des primo-arrivants, bien souvent des citoyens européens (Roumains et Bulgares surtout), qui ne maîtrisent ni le français ni le néerlandais. "Il faut d’abord leur laisser le temps d’acquérir une des deux langues nationales avant de les mettre en contact avec le monde du travail", précise Grégor Chapelle.