Aider les 50 + à retrouver un job? Oui, mais hors subsides

L’ASBL créée en 2016 pour remettre les quinquas au travail ne reçoit plus de subsides de la Région bruxelloise, car ils n’étaient pas "structurels"…

Il y a deux ans et des poussières, Jean-Luc Louis, un entrepreneur bruxellois qui a aussi dirigé la filiale belge de l’assureur crédit Euler Hermes, a pris une initiative originale pour aider les personnes âgées de plus de 45 ans à retrouver un emploi. Baptisée 50s (ad) work, son ASBL leur offre, depuis, un programme de coaching spécifique, qui leur rend confiance en eux. Le bilan des deux premières années est prometteur: sur 76 participants, 28 ont effectivement retrouvé un travail et trois autres ont créé leur propre entreprise. Sept autres ont entamé une formation de longue durée. "Des résultats dont nous sommes fiers", souligne Jean-Luc Louis.

Pour ses deux premières éditions, l’ASBL a pu compter sur le soutien de la Région bruxelloise et de son ministre en charge de l’Emploi Didier Gosuin (DéFI). Soutien qui avait pris la forme d’une aide financière de 12.500 euros. Une somme qui avait permis de couvrir le gros des coûts, les animateurs de 50s (ad) work étant tous bénévoles.

"Le cabinet n’a supprimé aucune subvention à l’ASBL 50s (ad) work." Pauline Lorbat porte-parole du cabinet Gosuin

Jean-Luc Louis et sa petite équipe pensaient que la Région leur renouvellerait son soutien pour la troisième édition de leur programme "50s (ad) work in Brussels". Malheureusement, il n’en sera rien: la Région a refusé de le faire, "préférant affecter l’intégralité de son budget diversité (750.000 euros)" à une série d’entités, telles que Randstad, Groep Intro, Diversicom, Jump, La maison de l’emploi de Saint-Gilles, etc. Ce qui a fâché 50s (ad) work, c’est que le cabinet lui a expliqué le choix du ministre "comme étant une volonté de lancer de nouveaux projets en rupture avec le passé", explique-t-elle. Elle doute d’une part que les projets retenus soient effectivement en rupture avec le passé, et insiste d’autre part sur les gains qu’offre son initiative à la collectivité en termes d’indemnités de chômage évitées, de cotisations et d’impôts réactivés…

Au cabinet Gosuin, on répond qu’il s’agissait de "subsides facultatifs", attribués sur base d’appels à projets soumis à un jury d’experts. Un des buts poursuivis, ajoute Pauline Lorbat, la porte-parole du ministre, "est de soutenir des approches innovantes en phase pilote mais en aucun cas d’offrir un soutien structurel". Si 50s (ad) work souhaite obtenir une aide de cette nature, libre à elle de répondre à l’appel à partenariats d’Actiris, l’office régional de l’emploi, dit-elle.