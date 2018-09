Alain Courtois interpelle à nouveau Jan Jambon sur le parc Maximilien

La Ville de Bruxelles s'inquiète de ce qu'une partie des migrants en transit arrêtés et emmenés dans le nouveau centre administratif de Steenokkerzeel soient libérés et se retrouvent dans le parc.

Dimanche matin, le Premier échevin de la Ville de Bruxelles, le MR Alain Courtois, a une nouvelle fois interpellé le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA), en charge de la Régie des bâtiments, sur l'insuffisance de places pour migrants en situation irrégulière. "Je me félicite toujours de l'ouverture par le gouvernement fédéral d'un centre pour illégaux à Steenokkerzeel", note M. Courtois, après que la police et le bourgmestre Philippe Close (PS) se sont inquiétés de ce qu'une partie des migrants en transit arrêtés et emmenés à Steenokkerzeel soient ensuite libérés 24 heures plus tard au parc Maximilien, à proximité de l'Office des étrangers.