Alain Destexhe accuse Zoé Genot de sympathies pour les réseaux islamistes "voire terroristes"

Il n’en fallut pas plus pour ne faire faire qu’un tour au sang d’Alain Destexhe, qui se saisissait de son clavier vendredi dernier. A ses yeux, Vincent De Wolf avait péché par gentillesse. "J'ai été choqué par les commentaires positifs que tu as émis sur notre collègue bruxelloise Ecolo Zoé Genot dans un portrait très élogieux qui lui été consacré dans Le Soir, écrit-il à Vincent De Wolf. Je pense que tu aurais dû utiliser cette possibilité de communication pour dénoncer son dogmatisme scandaleux, ses violations répétées de la loi et sa sympathie pour les réseaux islamistes, voire terroristes ".

Le cas Atar sur le tapis

Et le libéral d'expliquer calmement: "Je te rappelle qu'elle était une membre éminente d'une campagne de trois parlementaires bruxellois Jamal Ikazban (PS), Ahmed El Khannouss (cdH) et elle-même afin d'obtenir la libération en Irak du terroriste Oussama Atar alors qu'il avait déjà été arrêté, jugé et condamné précisément pour des faits de terrorisme. Je te rappelle également que Atar est considéré comme le coordinateur des attentats de Bruxelles et de Paris. Par conséquent, je ne peux comprendre que tu dises quoi que ce soit de positif lorsque l'on t'interroge à son sujet. Tu aurais dû au contraire rappeler sa participation à cette campagne odieuse."