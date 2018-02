Alain Destexhe fait plier le MR d'Ixelles

Les deux personnalités fortes du MR ixellois font en effet mine d’enterrer la hache de guerre pour aller ensemble aux élections communales. Il poussera la liste. Cette réconciliation peut étonner, tant les noms d’oiseau ont volé ces derniers mois entre la section ixelloise du MR et le turbulent député, toujours envoyé par son parti pour commenter sur le thème de la migration.

Ainsi, la bourgmestre Dufourny avait-elle indiqué de longue date que les libéraux d’Ixelles ne souhaitaient pas voir le médiatique sénateur figurer sur la liste du bourgmestre pour les prochaines communales. On lui reprochait notamment ses absences régulières au conseil communal et sa non-implication chronique dans la vie de la section. L’intéressé avait répliqué durement, traitant ses camarades de bras cassés et manifestant ouvertement son désintérêt pour les séances du conseil. Ce qui rappela surtout la dernière élection locale où Alain Destexhe avait bien fait campagne, mais contre le bilan de l’échevine sortante en charge de la propreté (une ex-FDF passée au MR).