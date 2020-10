Alain Maron: "À Bruxelles, on ira plus loin que les mesures annoncées au Fédéral"

La cellule de crise réunissant, autour de la Haut fonctionnaire de l'arrondissement de Bruxelles, entre autres, les bourgmestres de la capitale et les représentants de la Commission Communautaire commune, prendra plus que vraisemblablement des mesures complémentaires concernant les cafés.

"On ira plus loin que les mesures annoncées mardi au niveau fédéral."

Il faut toutefois prendre garde à ne pas engendrer d'effet pervers, a affirmé mercredi matin le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo). "On ira plus loin que les mesures annoncées hier. Il y aura plus que vraisemblablement quelque chose sur les cafés, mais on fait attention aux effets pervers sur les endroits clos où les gens se rassemblent", a expliqué le ministre, interrogé par Bel RTL, à une heure du début de la réunion.