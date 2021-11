Alain Maron mis en cause pour une faille dans la plateforme Bruvax

Un numéro de registre national et un code postal. C'est tout ce dont vous avez besoin pour savoir si un Bruxellois est vacciné . Si vous remplissez ces deux codes sur Bruvax, la plateforme bruxelloise vous indiquera si la personne concernée est éligible à la vaccination ou non. Et de là, si elle est déjà vaccinée ou non.

Une plateforme "simple et rapide"

Le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) a également assuré que le système sera modifié "en cas de nécessité". Et le ministre de rappeler que Bruvax avait été lancé à la mi-mars pour remplacer la plateforme fédérale privée Doclr, peu accessible, et relancer une campagne vaccinale qui patinait. "Le système Bruvax se veut aussi simple et rapide que possible pour les utilisatrices et utilisateurs", a-t-il souligné.