Alain Maron suspend la décision de Vivaqua d'augmenter le prix de l'eau

La réunion en question a eu lieu à la suite d'un article paru dans L'Echo ce mardi. La Coordination Gaz-Electricité-Eau Bruxelles (CGEE) y dénonçait une mesure discriminatoire prise en toute discrétion par l'intercommunale des eaux. Depuis le 1er janvier 2020, Vivaqua avait en effet remplacé le tarif progressif pour les ménages ayant un compteur collectif par un tarif linéaire plus élevé. Selon cette coupole, cela allait déboucher sur une augmentation de plus de 20% de la facture d'eau pour deux-tiers des ménages bruxellois. Et ce sans aucune information officielle à destination de la population et sans en avertir le gouvernement régional.