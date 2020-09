Annemie Schaus, une femme engagée au sommet de l'ULB...

Née en 1965 à Charleroi, de parents germanophones tout juste arrivés de Saint-Vith, elle fut élevée en allemand et français. Sa jeunesse, elle l'a d'ailleurs passée entre un Pays noir "ouvrier, chaleureux et solidaire" et la verte Eifel, "familiale, paysanne et traditionnelle", se souvient-elle.