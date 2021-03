Annoncé pour la fin 2020, le décumul n'est toujours pas voté à Bruxelles

Le décumul intégral n'est toujours pas une réalité législative en Région bruxelloise. Cette volonté figurait pourtant noir sur blanc dans l'accord de majorité, dans le volet sur la réforme de la gouvernance locale. Le décumul des fonctions entre un mandat exécutif local et un mandat de parlementaire devait, selon ce texte, être adopté au plus tard fin 2020. Nous voilà déjà en mars 2021, sans aucune mauvaise nouvelle pour les derniers cumulards du parlement bruxellois. Dans l'immédiat, cela ne change rien. Même si elle était déjà votée, l'incompatibilité de fonction entre bourgmestre-échevin-président de CPAS et parlementaire n'aurait pas d'impact avant les prochaines élections communales et régionales de 2024.