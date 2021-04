Armonea veut fermer une maison de repos à Molenbeek

Le groupe Armonea Belgium, qui gère 84 maisons de repos en Belgique, a l’intention de fermer le Home Sebrechts, à Molenbeek. 108 emplois sont menacés, selon les syndicats.

Au siège d’Armonea Belgium, à Malines, impossible de joindre la direction pour tenter d’avoir des explications sur l’annonce faite ce mardi par les syndicats des travailleurs (CNE, SETCa et CGSLB). Celle-ci concerne la prochaine fermeture d’une maison de repos bruxelloise de l’opérateur belge, passé voici 2 ans sous giron français (groupe Colisée, 25.000 lits). Pas davantage d’explications, d'ailleurs, au sein de l’établissement même, où le responsable pour la presse, Jannes Verheyen (Head of Legal d’Armonea), est aux abonnés absents.

77% de taux d'occupation En 2020, durant la pandémie, les lits de la maison de repos en sursis étaient occupés aux trois-quarts. Un taux insuffisant pour assurer sa rentabilité, selon les gestionnaires.

Selon la direction du groupe, relayée par les seuls syndicats pour l'instant et qui opère 84 maisons de repos en Belgique (dont 9 dans la capitale), le bâtiment situé au 40 de l’avenue François Sebrechts à Molenbeek-Saint-Jean ne répondrait plus aux normes de sécurité. Autre argument avancé: le taux d’occupation de cette maison de repos serait trop bas pour rentabiliser l’exploitation.

Des arguments qui n'en sont pas?

Du côté des délégations syndicales, on dénonce ces arguments et on indique que la pandémie a bon dos pour actionner rapidement la procédure Renault. "Le bail locatif de l’immeuble, que la direction d’Armonea veut fermer anticipativement, court normalement jusqu’en 2032. Le taux d’occupation de la maison de repos était de 77% en moyenne en 2020 malgré la pandémie. Et Armonea Belgium prétend que la rentabilité du Home Sebrechts pèse sur sa santé financière. C’est n’importe quoi…", réagit Wojciech Kacprzycki, secrétaire permanent à la CNE Bruxelles.

Il ajoute que l’arbitrage est réalisé à distance par le tout nouveau propriétaire d’Armonea, un fonds majoritairement scandinave (83%). Ce dernier imposerait une rentabilisation optimale des maisons de repos exploitées par sa filiale belge, chez nous comme ailleurs (Espagne, Allemagne).

+ de 1 milliard d'euros En 2020, les revenus de Colisée, classé quatrième opérateur français d'Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), dépassaient la barre du milliard d'euros.

Rachats en cascade

En 2019, lors de la revente aux enchères d'Armonea lancée via Rothschild et Cie par les anciens actionnaires belges - les familles Van den Brande et de Spoelberch (Verlinvest) -, c'est IK Investment Partners qui avait emporté la timbale. Le propriétaire anglais du groupe Colisée avait alors mis au pot 550 millions d’euros.

Mais en septembre dernier, c'est le fonds d'infrastructure suédois EQT Partners (famille Wallenberg) qui remettait plus de 2,2 milliards d'euros sur la table pour prendre à son tour la majorité (64%) des parts de Colisée et d'Armonea, aux côtés de la Caisse de dépôt du Québec. Aujourd'hui, il s'agit donc de rembourser et rentabiliser ces rachats en cascade.

"Suite aux nombreux décès engendrés dans certains établissements par l’épidémie, l’offre sur le marché dépasse la demande". Wojciech Kacprzycki Secrétaire permanent CNE Bruxelles

Garantir, voire renforcer les rendements partout

"Les opérateurs internationaux veulent augmenter les rendements. Et suite aux nombreux décès engendrés dans certains établissements par l’épidémie, à la perte de confiance de la population envers l’institution des maisons de repos et à la concurrence acharnée entre les groupes commerciaux, l’offre sur le marché dépasse la demande. Surtout à Bruxelles, et tout particulièrement dans les communes les moins aisées où la population qui occupe actuellement les homes n’a pas les moyens. Armonea préfère donc tout simplement fermer et, éventuellement, rouvrir ailleurs, là où le niveau de vie et les infrastructures permettent d’augmenter les marges", explique le délégué syndical pour motiver le préavis de grève qui vient d’être déposé.

Vue en plein écran À Bruxelles et dans les communes les moins aisées, l'équation commerciale des maisons de repos et de soins est mise sous pression. ©Photo News

Armonea n’est d'ailleurs pas le seul acteur du segment des maisons de repos et de soins à pratiquer ce genre d’arbitrage au sein de son portefeuille sous gestion. Un autre opérateur de première ligne dans le secteur, Senior Living Group, qui a déjà licencié 12 personnes dans un établissement bruxellois (Pléiades) et 7 à Polleur (Verviers) en 2019, aurait mis sur la table un plan social pour licencier 75 personnes.

"Mais dans ce cas-ci, il s’agit de licenciement économique et la direction s’est engagée à négocier avec les représentants du personnel pour limiter au maximum la casse", précise le permanent syndical.

Plan Renault

Au home Sebrechts, 108 travailleurs (29 ouvriers et 79 employés) seraient directement concernés par la fermeture annoncée. Un plan Renault va être activé. Une première phase d’information est planifiée le 19 avril. D’ici là, il n’est pas exclu que des actions soient menées dans d’autres établissement du groupe Armonea Belgium.