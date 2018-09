Assita Kanko: "Zéro femme premier ministre en Belgique à ce jour"

Elle a finalement décidé de ne pas se présenter à Ixelles, malgré l’insistance de son parti. "Une décision mûrement réfléchie qui remonte à février déjà", précise Assita Kanko. Mais elle ne reste pas inactive pour autant. Elle a écrit un ouvrage en l'honneur de 15 femmes d'exception.

Après avoir lancé au printemps dernier "Polin", un incubateur qui aide les femmes qui veulent se lancer en politique, Assita Kanko publie aujourd’hui un recueil de témoignages de 15 femmes qui ont réussi à s’imposer dans un monde d’hommes. On y retrouve pêle-mêle Sophie Dutordoir, Joëlle Milquet, Laurette Onkelinx ou encore Corinne Faut (première femme général dans l’aviation belge) et Catherine Pugh (bourgmestre noire de Baltimore).

Depuis quelques générations, la condition de la femme s’est améliorée. Pourquoi alors ce livre?

La condition de la femme s’est améliorée d’une manière générale, mais pas pour toutes les femmes. Mariages captifs, violences conjugales, harcèlement de rue, harcèlement en politique, sous-représentation… cela se passe en Belgique aussi. Mon livre ne vise pas tant à établir un diagnostic de la condition de la femme que d’apporter des solutions en partageant des recettes à travers des témoignages inspirants. Quel est le secret de celles qui ont réussi à se hisser au sommet dans un monde encore dirigé à 10% seulement par les femmes? Si j’avais pu bénéficier de leur expérience, j’aurais compris bien des choses beaucoup plus tôt.

Vue en plein écran "Leading ladies", Assita Kanko, éd. Racine, 22,95 euros, 352 pages ©doc

Le mouvement #MeToo n’a-t-il pas donné lieu à certains excès?

C’est bien que des femmes osent aujourd’hui témoigner. Parler a toujours été difficile, car le sentiment de culpabilité n’est jamais loin. La solitude, la fragilité, les risques d’isolement. Cela ne veut pas dire que tous les hommes sont mauvais. Et pourtant, si je sors le soir et que, seule dans le noir, je croise un homme dans la rue, je ne pourrai pas m’empêcher d’être sur mes gardes. C’est une minorité d’hommes qui se comporte mal avec les femmes et qui crée une atmosphère de peur.

Catherine Deneuve se trompe lorsqu’elle prend le contre-pied en affirmant qu’il faut laisser une place au jeu de la séduction?

Je ne partage pas le goût de Catherine Deneuve pour la séduction. Dans la séduction, il y a toujours un consentement. Dans le type d’agression dénoncé par #MeToo, il n’y a pas de consentement. Catherine Deneuve fait preuve d’un manque d’empathie à l’égard des femmes qui souffrent de violence.

Est-il plus difficile pour une femme de réussir en politique que dans d’autres domaines?

C’est très dur pour une femme de réussir en politique, et ce n’est pas moi qui le dit. Les chiffres l’attestent. Quel que soit le secteur, le pouvoir n’est pas partagé, il est très déséquilibré: 2 femmes bourgmestres sur 19 à Bruxelles, 2 femmes au G7 qui gère 85% du PIB mondial, zéro femme premier ministre en Belgique à ce jour. C’est dur partout, y compris dans les hautes sphères de l’économie. On ne compte guère plus d’une seule femme CEO dans le CAC 40, dans le Bel 20 et 10% de femmes à la tête de la BCE. Dans la politique, on doit se jeter dans l’arène et on ne sait pas comment les autres vont réagir. Le manque d’expérience peut rapidement virer à la déception et pousser à se détourner de la politique.

Avez-vous été confrontée à des remarques sexistes dans votre parti?

De nombreuses femmes qui font de la politique, quel que soit le parti, ont dû affronter des remarques sexistes. Le problème, c’est que souvent elles préfèrent ne pas en parler. J’appelle dès lors les hommes qui ne sont pas sexistes à réagir, à ne pas rigoler avec ceux qui lancent ce genre de remarques, souvent sur le ton de l’humour. Or ce n’est pas de l’humour, c’est de la violence.

"Il est hors de question de négocier de quelconques particularismes. La religion ou la tradition ne peuvent jamais passer devant la loi."

Comment faut-il aborder les particularismes culturels lorsqu’ils piétinent les droits des femmes?

L’égalité est inscrite dans nos lois et ne souffre d’aucune exception, dans aucun domaine. La religion ou la tradition ne peuvent jamais passer devant la loi. Et il est hors de question de négocier de quelconques particularismes et j’encourage les femmes à ne jamais accepter la soumission au nom de la tradition ou de la religion.

Il existe pourtant des femmes musulmanes qui portent le voile et se revendiquent féministes.

Chacun vit sa liberté comme il le sent, tant qu’il s’adapte aux lois du pays et ne négocie pas à propos de la dignité humaine. Je n’apprécie pas du tout que certaines femmes utilisent des privilèges ici pour défendre la soumission ailleurs ou dans nos quartiers. C’est un manque de cohérence et d’empathie pour celles qui n’ont pas la chance de vivre cette liberté.