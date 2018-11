Au moins 2.500 réductions de précompte à rectifier à Bruxelles

"En théorie, la réduction ne peut être appliquée que sur la partie de l’immeuble occupée par le ou les ménages avec enfants qui répondent aux conditions" , admet le ministre bruxellois des Finances Guy Vanhengel (Open VLD) dans un courrier adressé personnellement au mois d’octobre au député De Bock. Il ajoute qu’une "ventilation officieuse" a déjà été effectuée par l’administration fédérale (qui centralise toujours les données) pour un certain nombre de biens, mais qu’il reste, selon une estimation approximative, environ 2.500 cas à rectifier. Emmanuel De Bock salue la transparence du ministre, mais estime que ce chiffre "sous-estime largement la situation" . À ses yeux les biens divisés ne correspondant qu’à un seul revenu cadastral sont beaucoup plus nombreux que cela. "Un nombre important de maisons typiquement bruxelloises ont été divisées, mais appartiennent toujours à un seul propriétaire qui paie un seul revenu cadastral" , dit-il. Évidemment, ces réductions, accordées sur base d’un revenu cadastral trop important constituent une perte pour le budget régional.

Les locataires aussi bénéficiaires

Dans son courrier, le ministre semble vouloir s’appuyer sur les locataires qui peuvent également bénéficier de la réduction via une ristourne de leur propriétaire. La logique: le précompte immobilier dû par le propriétaire est une composante du loyer payé tous les mois par le locataire. "Lorsqu’un propriétaire se voit recevoir la réduction sur la totalité du bien et qu’un locataire fait ensuite la demande de réduction pour la même parcelle, une ventilation officieuse sera demandée et le revenu cadastral sera scindé selon la répartition du bien entre propriétaire et locataire", annonce Guy Vanhengel. Les propriétaires concernés sont prévenus.