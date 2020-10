Au tour du gouvernement bruxellois de se mettre en quarantaine

Après l'annonce de l'isolement des membres du gouvernement wallon en début d'après-midi avec la contamination de la ministre Valérie De Bue (MR), c'est au tour du gouvernement bruxellois de se placer en quarantaine. En cause: le ministre des Finances , du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du multilinguisme de la Région de Bruxelles-Capitale, Sven Gatz (Open Vld) , a été testé positif au coronavirus.

La dernière réunion en conseil des membres du gouvernement remonte à jeudi dernier à l'occasion du Conseil des ministres hebdomadaire. "Au cours de cette réunion, toutes les mesures de sécurité en vigueur ont été respectées. Toutefois, par mesure de précaution, les membres du gouvernement bruxellois se feront tester . Leurs activités officielles sont également annulées dans l'attente de leur résultat. Ils continueront à travailler de manière digitale et à distance. Ceci à l'exception du ministre Alain Maron qui était en visite de travail à Berlin la semaine dernière et de la secrétaire d'Etat Nawal Ben Hamou, qui est actuellement en congé de maternité", ont indiqué les cabinets du ministre Gatz et du ministre-président Rudi Veroort (PS).

"Le ministre (Gatz) présente de légers symptômes du virus et sera mis en quarantaine pendant deux semaines. Il continuera à travailler de manière digitale et à distance", a aussi précisé la porte-parole de Belga. Selon celle-ci, les membres du cabinet avec lesquels le ministre a été en contact étroit pendant plus de quinze minutes seront égalemet tous testés et mis en quarantaine.