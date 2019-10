Aucun couac lors des tests pour le transfert des allocations familiales

"En Wallonie, ils ont connu des difficultés lors du transfert de données entre la caisse publique et les banques. Ces retards ont pénalisé des familles. Il s’agit d’un enjeu absolument crucial à Bruxelles où quatre enfants sur dix grandissent dans la pauvreté. Dans certaines familles, un seul jour de retard de paiement des allocations peut avoir un impact sur l’alimentation des enfants" , a souligné la parlementaire socialiste qui tenait à savoir si le contrôle de l’ensemble de la procédure, prévu dans l’accord de majorité, était bel et bien effectué.

Réponse technique et rassurante du ministre bruxellois en charge des allocations familiales. "Des tests spécifiques sont effectués par la caisse publique avec le secteur bancaire. Un premier fichier test d’un train de paiement complet a été envoyé en juillet 2019 à la banque-référence et a permis les adaptations nécessaires aux protocoles techniques de cet organisme. Le flux complet des paiements est testé par la banque et les résultats pour l’exécution d’un train de paiements complet sont positifs", a notamment répondu Bernard Clerfayt (DéFI) qui précise qu’aucun problème n’est apparu à ce stade et que d’autres tests massifs de paiements sont prévus d’ici fin décembre par la caisse publique.