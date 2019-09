Audiences suspendues au tribunal du travail

Depuis la rentrée judiciaire, lundi dernier, et jusqu'à nouvel ordre, certaines audiences du tribunal du travail francophone de Bruxelles seront suspendues et reportées à une date ultérieure. En cause, la pénurie de magistrats, dont le nombre est actuellement réduit à 17 sur un cadre de 22 permettant au tribunal de traiter l'équivalent de 15% du contentieux du droit social du pays.