Augmentation de la prime Tetra pour les cafés et restaurants bruxellois

Le Gouvernement bruxellois a annoncé une augmentation de 25% des montants de la prime Tetra pour les cafés, les restaurants et leurs principaux fournisseurs.

La secrétaire d'État bruxelloise Barbara Trachte (Écolo), chargée de la Transition économique , a confirmé jeudi par communiqué ce qu'elle avait annoncé la veille via Twitter: la prime bruxelloise "Tetra" est augmentée, spécifiquement pour les cafés, restaurants et leurs fournisseurs.

La décision a été prise à la suite du Comité de concertation, qui a reculé d'une semaine, au 8 mai, la perspective d'une réouverture partielle de l'Horeca (uniquement terrasses). Cette prime peut être demandée à partir de la semaine prochaine. Elle ne vise pas que l'Horeca, mais tous les secteurs les plus en difficultés à cause du coronavirus (évènementiel, tourisme, etc.).