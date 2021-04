Avec Bru-Vax, Bruxelles veut lever les freins à la vaccination

Le site d’inscription à la vaccination à Bruxelles est en ligne. Les plus de 55 ans peuvent y prendre rendez-vous, les plus de 50 ans s'y mettre en liste d’attente.

La plateforme bruxelloise Bru-Vax a été lancée dans la nuit de dimanche à lundi. Et lundi à 11 heures, 2.153 personnes avaient déjà pris rendez-vous pour leur vaccination, tandis que 2.300 étaient inscrites en liste d’attente.

On le sait, la Région bruxelloise a décidé de faire sécession et d’abandonner la plateforme Doclr, utilisée par les autres Régions, pour la réservation des rendez-vous. "L’objectif est de simplifier le processus, et de permettre notamment à chacun d’aider quelqu’un d’autre à s’y inscrire", souligne Inge Neven, en charge de la vaccination en Région bruxelloise. En effet, il suffit d'avoir son numéro de registre national sous la main pour ce faire, pas besoin de disposer d’une invitation.

Bruxelles vaccine dès 56 ans

Pour l’instant, tous ceux qui sont nés en 1965 ou avant et qui sont domiciliés en Région bruxelloise peuvent prendre rendez-vous, même s’ils ne souffrent pas de comorbidités, ce qui n’est pas le cas dans les autres Régions.

Pour l'expliquer, il y a d’abord la pyramide des âges: Bruxelles compte moins de personnes âgées. Mais il y a surtout le fait que si Bruxelles vaccine au même rythme que les autres Régions (289.248 doses administrées dimanche), la vaccination y rencontre moins de succès. Ainsi, 47% seulement du personnel des maisons de repos s’y est fait vacciner, contre 58,2% en Wallonie et 86,5% en Flandre. Et la vaccination des 85 ans et plus plafonne à 69%, contre 72,1% en Wallonie et 91,5% en Flandre.

Un retard qui s’explique, selon les responsables bruxellois, par une population multiculturelle – pas moins de 164 nationalités sont recensées –, moins orientée sur la prévention en matière de santé – un tiers des Bruxellois n’a pas de médecin généraliste – et qui souffre davantage de la fracture digitale.

Liste d'attente pour les 51 et plus

Bru-Vax permet aussi à ceux qui sont nés entre 1966 et 1970 de s’inscrire en liste d’attente, pour profiter des rendez-vous libérés en dernière minute ou des éventuelles doses excédentaires. Une limitation qui suscitait pas mal d’irritation sur les réseaux sociaux, alors que depuis 15 jours, Wallons et Bruxellois peuvent se mettre en liste d’attente via Qvax dès l’âge de 18 ans. "Nous n'avons pas voulu créer de frustration. Nous procédons par tranches d'âge. Si vous avez 20 ans, vous risqueriez d'attendre encore des semaines et des semaines", justifie le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo). Quand la vaccination sera ouverte aux plus de 50 ans, la liste d’attente sera élargie aux plus de 45 ans, et ainsi de suite.

En parallèle, Bruxelles multiplie les actions de communication et de sensibilisation. Quelques exemples? Outre les prospectus distribués dans les communes ou les pharmacies, appel a été fait dans des capsules vidéos au vice-président de l’exécutif des musulmans de Belgique pour tenter de surmonter les hésitations d’ordre religieux. Des médiateurs culturels vont faire de la sensibilisation dans les squats et une dizaine d’agents de proximité sont en formation cette semaine pour sensibiliser la population. Des campagnes plus grand public sont aussi en cours, avec notamment l’aide d’influenceurs comme Jacques Mercier ou Helmut Lotti et, plus tard, Pierre Marcolini ou Kid Noize. Certains des neuf centres de vaccination vont aussi être ouverts le dimanche pour voir si davantage de monde s’inscrit.

240.000 euros Le développement de Bru-Vax a coûté 240.000 euros hors TVA, a indiqué Inge Neven, la responsable de la vaccination à Bruxelles.

Si certains protocoles de sécurité en entreprises empêchaient lundi d’accéder à Bru-Vax, aucun couac majeur n’est apparu dans les premières heures. "Tous les systèmes informatiques sont susceptibles de bugger", remarquait, prudent, Alain Maron. "Mais l’avantage, ici, c’est que la Cocom a signé un contrat avec Doctena. Nous avons donc un lien direct avec eux en cas de pépin. Avec Doclr, dont le contrat a été signé par le Fédéral, nous n'avions pas la main." Inge Neven précise que le développement de Bru-Vax a coûté 240.000 euros hors TVA.

Athlètes olympiques et personnel des prisons prioritaires Gouvernement fédéral et entités fédérées se sont accordés sur la vaccination des athlètes olympiques et du personnel des prisons, a-t-on appris lundi à l'issue d'une conférence interministérielle Santé. La vaccination du personnel pénitentiaire sera intégrée dans la phase 1B, actuellement en cours dans tout le pays. Les détenus de plus de 65 ans ou présentant des comorbidités seront également vaccinés. Les autres devront attendre la phase 2, qui a débuté à Bruxelles, mais pas en Flandre ni en Wallonie. "Les prisons sont des collectivités fermées où plusieurs adultes vivent ensemble dans un espace limité. Le risque d'infection et de maladie y est plus élevé", expliquent les autorités dans un communiqué.

Les ministres ont également donné leur feu vert à la vaccination des athlètes qui représenteront la Belgique aux prochains JO de Tokyo: 170 athlètes olympiques et 55 paralympiques pourront se faire vacciner dans les prochains jours au centre du Heysel.