Bert Anciaux renonce à conduire la liste sp.a à Bruxelles

Bert Anciaux a pris cette décision lui-même. "Ces dernières années, j'ai cherché de fantastiques jeunes femmes pour être premières suppléantes afin que je puisse partir sereinement dans quelques années", écrit-il sur son site web. "Mais pourquoi je ne le fais pas maintenant? ", poursuit-il. "Comme s'il n'y avait pas, aujourd'hui, de femmes formidables, motivées et crédibles? En faisant un pas de côté, je leur donne l'occasion maintenant de se battre pour les jeunes et pour plus de justice sociale".