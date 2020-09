Bois de la Cambre: voici le plan de circulation mis à l'essai durant deux mois

Une concertation a été menée entre les autorités de la Région bruxelloise, la Ville de Bruxelles et les communes d'Ixelles, de Watermael-Boitsfort et d'Uccle. Mais cette dernière maintient son opposition face à ce plan de circulation mis en place, selon le bourgmestre Boris Dilliès, contacté par nos soins.

Le plan, fruit d'une concertation également ouverte aux communes de Rhode-Saint-Genèse et de Linkebeek, prévoit l'organisation d'un double sens sur l'avenue Diane entre l'avenue Louise et l'avenue Belle alliance (du nord à l'ouest du Bois), à raison de deux bandes en direction du centre et d'une en direction du sud.

Soulager le trafic de la chaussée de Waterloo

Deuxième axe-clé du plan: l'adaptation du carrefour entre la chaussée de la Hulpe et l'avenue Franklin Roosevelt par la Région Bruxelloise, en concertation avec la Ville de Bruxelles afin de mieux absorber via l'avenue Roosevelt le flux de voitures qui se dirigent vers le centre. Effet recherché: soulager le trafic sur la chaussée de Waterloo, déjà saturée pendant les heures de pointe .

Côté transport en commun

La circulation du bus 41 sera facilitée par son passage via l'avenue de Boitsfort et l'avenue du Brésil. Idem pour les bus de l'Ecole Européenne, du Lycée Français, de l'International School of Brussels ainsi que des transports PMR organisés par le Service PHARE de la COCOF et les véhicules de secours.