Boulevard de Waterloo, une station-service Q8 explosive

Le projet actuellement porté par Bruxelles Mobilité et le secrétaire d'Etat bruxellois à l'Urbanisme, Pascal Smet (Vooruit), visant à repenser la jonction entre la Porte Louise et la place du Trône a d’ailleurs été l’occasion de rallumer le feu qui couvait. Pour certains, la station-service et les entrées et sorties des parkings en sous-sol gérés par Interparking sont deux coups de canif dans le réaménagement futur du boulevard de Waterloo et de l’avenue de la Toison d’Or. L’objectif est en effet de redonner vie au tronçon urbain en y diminuant le trafic automobile et en y créant des pistes cyclables bidirectionnelles des deux côtés de la Petite Ceinture routière actuelle. Et 1.250 voitures extraites d’un parking en sous-sol par une sortie unique croisant la future piste cyclable sont une aberration.