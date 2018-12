Bras de fer autour de la "marche brune"

Il oppose l’extrême droite flamande d’une part et la Région et la Ville de Bruxelles d’autre part.

Les associations de droite et d’extrême droite flamandes KVHV, NSV, Schild & Vrienden, Voorpost et Vlaams Belang Jongeren avaient appelé à manifester dimanche à Bruxelles contre le pacte de l’ONU sur les migrations, formellement approuvé lundi à Marrakech. Mais le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) ont décidé d’interdire la marche.