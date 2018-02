Brussels Expo songe à s'associer au secteur privé

L’ASBL Brussels Expo déplore l’état de ses infrastructures et cherche de nouveaux moyens.

Le bourgmestre s’inspire notamment de l’expérience fournie par le projet Neo qui doit développer le plateau du Heysel et qui a donné lieu à un investissement de 165 millions d’euros d’Unibail. L’opérateur a obtenu la construction et l’exploitation d’un centre commercial, d’un complexe de loisirs et de logements au Heysel. Le montant payé financera des investissements des pouvoirs publics sur le plateau bruxellois.