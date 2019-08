Bruxelles, 24e ville la plus sûre du monde

Au niveau mondial, Bruxelles arrive 24e, juste après Paris (23e place). Francfort (16e), Londres (14e), Stockholm (12e) et Copenhague (8e) arrivent aussi devant la capitale belge. Parmi les critères étudiés, c'est dans la catégorie "soins de santé" que Bruxelles réalise sont plus beau score, se classant 13e, à égalité avec Melbourne.

Le trio de tête est exclusivement asiatique et à deux tiers japonnais: Tokyo, Singapour et Osaka. Les villes australiennes de Sydney (5e) et Melbourne (10e) sont également bien notées. Toronto (6e), Washington (7e) et Séoul (8e) composent le reste du top 10. En queue de peloton, on retrouve Karachi (58e), Caracas (59e) et Lagos (60e).