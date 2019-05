Bruxelles: Ecolo légèrement en tête, selon les premiers résultats

Côté néerlandophone , le trio de tête est le suivant pour l'instant: Groen (23,66%); Open VLD (20,03%) et la N-VA (16,37%).

→ Les premiers chiffres concernent -partiellement- les cantons de Saint-Josse (Etterbeek, Saint-Josse et les deux Woluwé), d'Ixelles (Auderghem, Ixelles et Watermael-Boitsfort) et de Schaerbeek (Evere, Schaerbeek).