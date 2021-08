Bruxelles-Propreté se cherche de nouveaux dirigeants

L'appel public à candidatures vient d'être lancé. Les nouveaux dirigeants devront opérationnaliser le plan de redéploiement du ministre bruxellois Alain Maron.

Des mandats illimités dans le temps pour les membres de la direction de l'agence régionale Bruxelles-Propreté (ABP), c'est fini! Cela faisait partie des engagements pris par le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo) lors de la réception des trois audits relatifs au fonctionnement et au personnel de l'ABP. En principe, tous les dirigeants d'organismes régionaux sont désignés pour un mandat, renouvelable, d'une durée de cinq ans. Mais des exceptions subsistent toujours (Citydev par exemple).

Le fait qu'une telle règle entre en vigueur à l'ABP a des effets très concrets, à savoir l'appel public à candidatures qui vient d'être lancé pour les postes de directeur général (niveau A5) et de directeur général adjoint (A4). Les futurs dirigeants de Bruxelles-Propreté seront désignés par le gouvernement bruxellois à l'issue d'un assessment et d'une présélection effectués par une commission externe. Ceux-ci devront faire l'objet d'une évaluation satisfaisante à mi-parcours et en fin de mandat pour être prolongés à cette fonction cinq ans de plus. Au bout de dix ans, les postes seront systématiquement rouverts.

Aujourd'hui vacants, plusieurs postes de niveau A4 faisant partie du comité de direction seront également pourvus prochainement.

Cela rencontre donc les recommandations de l'audit de Berenschot qui estimait que l'instauration d'une culture de la qualité et de l'efficacité devrait notamment passer par un système d'évaluation du personnel. L'audit soulignait également l'absence de vision stratégique causée entre autres par un manque d'effectifs dans les services de support.

En cela, ces décisions relatives au management sont une étape préalable cruciale à la transformation annoncée de l'agence. Les nouveaux cadres seront en effet chargés d'établir un plan opérationnel traduisant les grands objectifs du plan de redéploiement présenté en juin dernier par le cabinet Maron.

Plan de redéploiement

Pour rappel, cette réforme a notamment pour vocation de faire de l'ABP un acteur au cœur de l'enjeu climatique, au-delà de ses missions premières de collecte des déchets et de nettoiement. En clair, il est question de réduire la part des déchets partant à l'incinérateur et que ceux-ci soient davantage perçus comme des ressources et valorisés via les dispositifs d'économie circulaire. Ce qui passera également par un renforcement du service public rendu aux citoyens et l'amélioration du tri.

"Pour ce qui est des dépôts clandestins, par exemple, il est question de toujours les éliminer le plus vite possible. Mais on se rend compte que le tonnage ne fait qu'augmenter. Il est donc préférable d'offrir des solutions en amont." Alain Maron Ministre bruxellois de l'Environnement

L'objectif d'amélioration de la propreté publique passe actuellement par une consultation très large des acteurs concernés (communes, police, régies foncières, commerçants...) afin de travailler en amont sur les causes de salissures plutôt que de se focaliser uniquement sur la manière dont on les retire. "Pour ce qui est des dépôts clandestins, par exemple, il est question de toujours les éliminer le plus vite possible. Mais on se rend compte que le tonnage ne fait qu'augmenter. Il est donc préférable d'offrir des solutions en amont. C'est la raison pour laquelle nous allons passer de cinq à dix Recyparks. Deux nouveaux seront prêts d’ici à la fin de la législature. Nous avons acheté les terrains pour le huitième et sommes encore en phase exploratoire pour les deux derniers", détaille le cabinet Maron.

Dans la même optique, une étude psychosociale doit permettre de comprendre les comportements à l'origine des situations de malpropreté. Et pour sensibiliser et impliquer les citoyens, les appels à projets 'Inspirons le quartier' de Bruxelles Environnement qui finance des projets citoyens durables incluent désormais des actions de propreté publique.