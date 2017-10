Bruxelles Propreté vous mène-t-il en bateau sur le tri de vos déchets?

Les cartons dans le sac jaune, les PMC dans le bleu et les ordures ménagères dans le blanc. Si cette répartition vous dit quelque chose, c'est que vous triez bien vos déchets à la maison. Mais Bruxelles Propreté fait-il bien sa part du travail? La réponse est non pour Ecolo et Groen qui veulent une commission spéciale.