Bruxelles approuve le contrat de rénovation urbaine autour de la gare du Midi

Plusieurs chantiers dans la zone

"La zone de la Gare du Midi, marquée par un manque d'investissements publics dans le passé, a de grands défis à relever" a expliqué vendredi le ministre-président bruxellois. "Elle s'avère, dès lors, une zone idéale pour une intervention programmatique. On y trouve des fractures urbaines diverses telles que la gare du Midi et la petite ceinture, et le périmètre manque de services de proximité et d'équipements métropolitains. Pourtant, les possibilités existent pour créer un quartier mixte et insuffler un effet levier dans la création de logements publics, locatifs et acquisitifs, de type social, assimilé social et moyen."