Bruxelles attaque les normes d'émissions des autos devant la justice européenne

Camion

"Au moins il y a de CO², au mieux c'est pour tout le monde"

L’Union professionnelle du transport et de la logistique (UPTR) ne s’offusque pas le moins du monde des décisions prises au niveau européen sur les réductions des émissions de CO2 des camions. "Au moins il y a de CO2, au mieux c’est pour tout le monde", estime ainsi Michaël Reul, secrétaire général de l’UPTR. "Notre préoccupation majeure c’est la répercussion du prix de ces mesures sur les transporteurs", ajoute-t-il. "Ce n’est pas une opération neutre, les transporteurs devront inévitablement répercuter le surcoût sur les consommateurs".

Le prix des camions pourrait en effet s’avérer plus important pour les transporteurs. Dans le même temps, certains camions actuels pourraient perdre de la valeur ou devoir être évacués plus vite que prévu des flottes. Néanmoins, les camions sont généralement amortis par les transporteurs dans les 5 ou 6 ans, de quoi atténuer le risque, nous explique-t-on à l’UPTR.

Aussi, le coût du camion ne représente que 10 % des coûts des transporteurs. Michaël Reul explique que 40% du coût provient du chauffeur, 25% du carburant (qui est en train de flamber) et 8% de la taxe kilométrique. Dans un communiqué commun avec Inter-Environnement Wallonie (IEW), l’UPTR va même un cran plus loin. "Il y a juste un mois, des acteurs économiques et des représentants du secteur des transports et de la logistique demandaient à la Commission d’adopter des objectifs ambitieux. Ces différents acteurs considéraient nécessaire une réduction de 24% des émissions de CO2 des camions neufs sur la période 2019-2025. La Commission, hélas, se contente de proposer une réduction de 19% en 2025 et de 30% en 2030 par rapport à 2019. Elle inclut également dans son projet législatif le mécanisme de ‘bonifications’ (ou ‘supercredits’), qui surévalue l’effet positif des véhicules qui émettent peu de CO2. Son application dans le cadre de la législation balisant les émissions de CO2 des voitures et des utilitaires légers le démontre: ce mécanisme diminue l’efficacité de la législation. La Commission fait malheureusement fi de cet enseignement", regrettent l’IWE et l’UPTR. Les deux acteurs rappellent que des études ont statué qu’avec les technologies actuelles, on pouvait améliorer de 35% l’efficience énergétique des camions. De quoi compenser une bonne partie d’un éventuel surcoût pour le consommateur, estiment l’UPTR et l’IEW.