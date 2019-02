Bruxelles cinquième région d'Europe la plus développée économiquement

Sur ce classement de 281 régions au sein de l'UE, la Région bruxelloise est arrivée cinquième. Cet indicateur plaçait la Région à 196% de la moyenne de l'Union en 2017, à peine en dessous de son niveau de 2016 (200%). Bien qu'elle se trouve dans le haut du classement, Bruxelles est bien loin du premier: le district londonien d'Inner London West (626%), qui abrite la City, cœur financier de la capitale britannique. Notre capitale reste toutefois près des 2e, 3e et 4e du classement: Luxembourg (253%), Southem en Irlande (220%) et Hambourg en Allemagne (202%).