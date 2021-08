Bruxelles dégage 60 millions pour les établissements qui n'ont pas fait le plein

Les restaurants et cafés de l'hypercentre touristique de Bruxelles ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'été 2019, selon la Fédération Horeca Bruxelles.

Deux projets d'arrêtés

Le premier concerne une aide de relance destinée aux restaurants, aux cafés, à leurs fournisseurs ainsi qu'aux discothèques et aux entreprises de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport. Le second concerne les hébergements touristiques. Au total, les nouveaux moyens dégagés s'élèvent à 61 millions d'euros .

Une situation contrastée

"Presque" comme la prime Tetra

Les modalités sont semblables à celles de la prime Tetra qui tenaient compte du nombre d'équivalents temps plein et de la perte du chiffre d'affaires dans le calcul des montants octroyés. Avec une différence notable: le pourcentage de perte de chiffre d'affaires doit être d'au moins 60% , et ce, afin de cibler les établissements qui souffrent encore largement d’un déficit de fréquentation.

Pour l'horeca, les montants sont compris entre 7.000 et 26.000 euros. Pour les autres secteurs (discothèques, événementiel, culture, tourisme et sport), la perte de chiffre d'affaires doit s'élever à 40% pour obtenir la prime allant de 7.000 à 27.000 euros.

Le taux d'occupation des hôtels bruxellois pour les mois de juillet et août est de respectivement 25% et 28%, contre 79% et 68% en 2019.

16 millions d'euros pour les hôtels

Le secteur hôtelier, qui dépend fortement de la clientèle internationale et du tourisme d'affaires, souffre de façon plus homogène. Selon Rodolphe Van Weyenbergh, le secrétaire général de la Brussels Hotels Association (BHA), le taux d'occupation pour les mois de juillet et août est de respectivement 25% et 28%, contre 79% et 68% en 2019.