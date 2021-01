Bruxelles dégage 74 millions supplémentaires pour les secteurs en difficulté

Les secteurs les plus impactés par la crise du coronavirus, principalement les restaurants, cafés et l'événementiel, pourront s'appuyer sur de nouvelles aides alors que les perspectives d'ouverture se font attendre.

Le gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi un nouveau train de mesures d’aide à destination des secteurs économiques les plus touchés par la crise, pour un montant total de près de 74 millions d’euros. Il concerne quatre principaux secteurs, à savoir les restaurants, cafés et leurs fournisseurs, les hébergements touristiques et les entreprises actives dans l’événementiel, la culture et le tourisme, et les discothèques. Les montants des indemnités varieront comme suit: