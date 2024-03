Bruxelles doit réduire le coût des allocations familiales

Sans tabou, un spending review passe en revue 17 réformes permettant de répondre à des objectifs budgétaires et/ou de lutte contre la pauvreté infantile.

Comment faire en sorte que le financement des allocations familiales reste soutenable à Bruxelles? Le groupe de travail chargé de réaliser un spending review à ce sujet présentait ses pistes de réforme ce mardi au Parlement bruxellois. Sans attirer une foule de députés, malgré l'importance du sujet.

Pour mémoire, les allocations familiales ont été "défédéralisées" à la suite de la sixième réforme de l'État. À Bruxelles, c'est la Cocom qui est compétente et c'est l'organisme bicommunautaire Iriscare qui gère depuis 2020 une caisse publique d'allocations familiales (Famiris) et quatre autres privées (Infino, Parentia, Brussels Family et KidsLife).

17 Les auteurs du spending review ont listé 17 scénarios permettant de répondre au moins à l'un des objectifs fixés par l'exécutif : la maîtrise des coûts, la lutte contre la pauvreté infantile, l'amélioration de l'efficience du système.

Équilibre rompu à partir de 2026

En 2023, les allocations familiales représentaient un coût total d'un milliard d'euros, pour l'heure couvert par la dotation fédérale. Mais le spending review met en lumière une rupture de cet équilibre à partir de 2026, avec un surcoût d'environ 20 millions d'euros pour Bruxelles.

Un décrochage qui s'explique surtout par la baisse progressive, dès 2025, de la dotation fédérale et la levée, à partir de 2026, de la réduction de 10 euros sur le montant de base des allocations pour les enfants nés avant 2020. La précédente majorité avait en effet décidé d'accorder le montant de base de 150 euros de manière progressive, pour des raisons budgétaires.

Sans aucun tabou, les auteurs du spending review ont listé 17 scénarios permettant de répondre au moins à l'un des objectifs fixés par l'exécutif : la maîtrise des coûts, la lutte contre la pauvreté infantile, l'amélioration de l'efficience du système.

Lire aussi Les allocations familiales bruxelloises plus généreuses dès 2020

Baisse des montants

Les réformes proposées peuvent être rangées dans trois catégories, la première consistant à baisser les montants alloués. C'est le cas, par exemple, des sauts d'index pour les familles aux revenus les plus élevés. Une mesure jugée efficiente puisqu'on épargne jusqu'à 15 millions par an à long terme, sans impact sur le risque de pauvreté. En revanche, cela porte atteinte aux droits acquis et pose des problèmes organisationnels pour Iriscare.

Un autre scénario consiste à exclure des allocations familiales 8% des enfants issus des familles aux plus hauts revenus, ce qui correspond à une économie de 5% du budget, soit environ 50 millions d'euros par an. Une variante plus progressive de cette mesure exclut uniquement les enfants à naître. Cela se heurte dans tous les cas au principe de standstill.

Certaines pistes d'économies ont, à l'inverse, un impact négatif sur le risque de pauvreté. C'est le cas de la réforme visant à prolonger la réduction de 10 euros sur le montant de base pour les enfants nés avant 2020. Le gain évalué à 22 millions d'euros jusqu'en 2029 disparaîtrait à la fin du système transitoire en 2045. Idem pour le gel de l'indexation automatique des allocations calculées selon l'ancien barème qui permet de réduire les dépenses annuelles d'environ 10 millions pendant quelques années.

D'autres scénarios tels que le plafonnement des prestations à 1.500 euros par famille chaque mois ; le plafonnement à quatre du nombre d'enfants ayant droit aux allocations familiales ou encore l'arrêt des allocations pour les étudiants de l'enseignement supérieur non-européens (comme c'est déjà le cas dans les deux autres régions) débouchent sur des réductions importantes des dépenses, mais avec une hausse du risque de pauvreté.

Une autre catégorie de réformes consiste à augmenter les barèmes pour les familles les plus précaires, avec plusieurs variantes (monoparentalité, nombre d'enfants). La troisième catégorie concerne les réformes dites organisationnelles. Parmi les pistes étudiées, le rapatriement de tous les dossiers chez Iriscare vise à réaliser des économies d'échelle. Il est aussi question de revoir à la baisse la dotation accordée aux caisses privées.

"Le surcoût qui n'est que d'une vingtaine de millions pourra se régler avec la combinaison de quelques mesures simples et raisonnables". Bernard Clerfayt Ministre bruxellois en charge des allocations familiales (DéFI)

"Indigestes"

Dans les rangs libéraux, les parlementaires Viviane Teitelbaum et Clémentine Barzin ont fait part de leur inquiétude face à certaines propositions jugées indigestes et contraires au principe d'universalité des allocations familiales.

Tout en plaidant pour un système qui soit le plus redistributif possible et favorable aux familles à bas revenus, la députée socialiste Delphine Chabbert a pointé l'incompatibilité de la suppression des allocations pour les familles les plus aisées avec les droits de l'enfant consacrés par la Constitution.

Pour le ministre en charge des allocations familiales, Bernard Clerfayt (DéFI), il faut surtout retenir qu'il n'y a pas péril en la demeure. "Le surcoût qui n'est que d'une vingtaine de millions pourra se régler avec la combinaison de quelques mesures simples et raisonnables".