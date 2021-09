"Bruxelles est devenu un désert touristique par manque d'imagination du gouvernement bruxellois"

Le bilan touristique estival a été catastrophique à Bruxelles. En juillet et août, le taux d'occupation des hôtels est resté bien en deçà de la barre des 30%. L'opposition libérale pointe du doigt le gouvernement régional pour son manque d'anticipation. "On sait qu'un quart de l'économie bruxelloise repose sur l'international. On ne pouvait pas rester au balcon. Que l'on soit de gauche ou de droite, cela n'a pas d'importance. Le problème, c'est d'être aussi peu prévoyant et mal organisé", tacle Alexia Bertrand.