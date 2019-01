Bruxelles et Flandre à couteaux tirés sur les inscriptions scolaires

Les francophones de Bruxelles ne reculeront pas, à entendre le ministre-président Rudi Vervoort et la députée PS Caroline Désir. Le 14 décembre dernier, l’assemblée francophone de Bruxelles (Cocof) activait une procédure en conflit d’intérêts pour bloquer deux dispositions du nouveau décret flamand sur les inscriptions scolaires. Cette procédure risque de retarder considérablement une réforme globale que la Communauté flamande veut absolument faire passer avant les élections de mai. En Flandre, les inscriptions donnent lieu au printemps à des files et des campements de parents, qui seront du plus mauvais effet en pleine campagne électorale. C’est encore la loi du premier arrivé premier servi.