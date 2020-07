Bruxelles examine la qualité de ses trottoirs

Un gyroscope, un accéléromètre, une puce GPS et un odomètre (qui mesure distance et vitesse); le tout fixé à une chaise roulante. Cette "chaise d'auscultation", développée par le Centre de recherches routières (CRR) en collaboration avec Bruxelles Mobilité, permet d'évaluer la qualité des trottoirs en termes de planéité (importante pour le confort), de rugosité (importante contre le glissement) et de pente longitudinale.