Bruxelles inventorie son patrimoine mobilier

La Région bruxelloise vient de mettre en ligne son inventaire du patrimoine mobilier. Plus de 6.000 objets issus de 45 collections différentes, publiques et privées, sont d'ores et déjà visibles sur le site collections.heritage.brussels.

Quel est le point commun entre le téléphone en bois et en métal de l'hôtel Solvay construit par Victor Horta, la peinture monumentale "Magic City" de Jean-Michel Folon dans la station de métro Montgomery et une cruche en terre cuite rouge du XIVe siècle retrouvée dans les vestiges du Palais de Coudenberg? Ces pièces figurent parmi les 6.778 premiers objets repris dans l'inventaire du patrimoine mobilier bruxellois. Entamé à la suite du transfert de la compétence "patrimoine culturel" dans le cadre de la sixième réforme de l'État, ce recensement mené par la Région permet de mettre en lumière toute la diversité et la richesse de son patrimoine mobilier, des œuvres d'art classiques (peinture, sculpture, gravure, dessins...) aux objets industriels, en passant par les objets d'antiquité, les collections scientifiques, les instruments de musique ou encore le mobilier et les vêtements anciens.