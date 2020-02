Bruxelles lance un appel au privé pour acquérir des logements

Les autres mesures visant à faciliter l'accès au logement

Outre la production-acquisition-rénovation, d'autres mesures permettront de faciliter l'accès au logement. Par exemple, le Fonds du Logement devra se recentrer sur ses missions de base, à savoir l'octroi de prêts à taux zéro. "On accorde environ 800 crédits hypothécaires par an et on va augmenter cela, au travers d'une campagne de communication autour du Fonds qui manque encore de notoriété et d’une réduction des délais d'attente", estime Nawal Ben Hamou.

La ministre veut aussi réformer les critères d'accès de l'allocation-loyer qui a profité jusqu'ici à 345 candidats-locataires en tout et pour tout. "C'est schnollebol! Les procédures sont trop complexes..."

Le nombre de biens confiés à des agences immobilières sociales (AIS) est passé de 2.000 en 2009 à 6.200 en 2020. "On va soutenir cette progression avec un budget qui passe de 16,4 millions à 18,1 millions d'euros. Les propriétaires qui confient leur bien à une AIS ont un loyer garanti même en cas d'inoccupation, des primes à la rénovation et une exonération de leur précompte immobilier. Tout cela avec une finalité sociale derrière!"

Enfin, la socialiste estime que la grille indicative des loyers doit être davantage utilisée, notamment au travers d'une politique de conventionnement. "Un propriétaire qui se base sur la grille pour louer son bien aura en échange des primes à la rénovation. On étudie encore les contours de la mesure avec le ministre Maron. Comme on ne résoudra pas la crise seulement en construisant, le conventionnement fera partie des leviers permettant aux gens de se loger dignement et à moindre coût."