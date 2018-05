Bruxelles, mauvaise élève européenne de la mobilité

Une analyse de l’Institut Wuppertal pour Greenpeace classe Bruxelles huitième sur treize grandes villes européennes en termes de mobilité.

Bruxelles, mauvaise élève en termes de mobilité. Voilà une nouvelle qui devrait réjouir notre ministre de tutelle, Pascal Smet (sp.a)… Dans un rapport pour Greenpeace, l’Institut Wuppertal mesure les performances de mobilité urbaine de 13 villes européennes - Berlin, Londres, Viennes, Bruxelles, Moscou, Rome, Zurich, Paris, Amsterdam, Copenhague, Oslo, Budapest et Madrid – à partir de 21 indicateurs classés en 5 catégories, et Bruxelles se trouve en 8e position, le trio de tête étant, dans l’ordre, Copenhague, Amsterdam et Oslo.

1) Transports publics

23% des déplacements seulement se font en transports en commun. Seules trois capitales font moins bien que Bruxelles dans cette catégorie : Copenhague, Amsterdam et Berlin… qui sont des villes où l’on se déplace entre 4 et 10 fois plus souvent en vélo que dans notre capitale.

Greenpeace explique la faible part modale des transports publics par le manque de stations puisque la densité de ces dernières est de 2,55/km², soit insuffisante, selon l’ONGI.

2) Sécurité routière

En 2016, 2 cyclistes et 10 piétons ont perdu la vie dans les rues de la capitale belge. Toujours en 2016, on a dénombré 221 accidents impliquant des cyclistes pour 10.000 déplacements à vélo et 38 accidents impliquant des piétons pour 10.000 déplacements à pied.

3) Qualité de l’air

En termes de qualité de l’air, Bruxelles se trouve parmi les bons élèves du classement, en 2e position ex aequo avec Zurich, Vienne et Copenhague.

4) Gestion de la mobilité

Une heure de stationnement coûte 23% de ce qu’un Bruxellois paie pour se nourrir durant la journée, contre 28% pour un titre de transport simple. Pour Greenpeace, cette différence de prix incite les gens à prendre leur voiture. L’ONGI déplore également le fait que les embouteillages augmentent de 38% la durée des déplacements.

"Bruxelles se croit toujours au XXe siècle." Joeri Thijs expert en Transport et Mobilité de Greenpeace

Le mode de transport principal au sein de la capitale européenne reste très largement la voiture: 43,40% des déplacements se font en auto, ce qui classe Bruxelles en bas de classement, devant Rome et Moscou.

"Bruxelles se croit toujours au XXe siècle, dénonce Joeri Thijs, l’expert en Transport et Mobilité de Greenpeace, les politiciens et les lobbies automobiles ont fait de la voiture la reine de notre capitale et trop peu est actuellement fait pour la détrôner", déplore-t-il.

5) Mobilité active