Bruxelles n'attend pas le baromètre à code couleur pour fermer bars et cafés

La réunion de la cellule de crise bruxelloise a duré plus longtemps que prévu ce mercredi matin mais ce n'était pas dû à d'éventuels désaccords. Au contraire, les mesures proposées par le niveau régional ont rapidement fait consensus auprès des 19 bourgmestres. "Sans doute parce que la situation fait peur à tout le monde", supposait l'un d'entre eux à sa sortie de l'hôtel de ville bruxellois. Comme venait de le rappeler le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem, la capitale belge occupe aujourd'hui la deuxième place du podium des capitales européennes, entre Madrid et Paris, en termes de contaminations, avec 540 nouveaux cas diagnostiqués par jour.

Préserver les hôpitaux

"La population peut avoir le sentiment que la situation est moins grave qu'en mars car on teste plus et qu'il y a moins de décès pour l'instant mais si l'on ne fait rien, cela risque de s'emballer. L'enjeu aujourd'hui est de conserver cet équilibre."

Pour le ministre-président bruxellois, les nouvelles mesures doivent donc permettre de préserver le fonctionnement normal des hôpitaux. "Si la situation continue à empirer, on va se retrouver dans un moment de basculement où l'ensemble du système de soins sera déséquilibré. La période vécue entre mars et juin a déjà débouché sur une série de reports d'opérations et de prises en charge. La population peut avoir le sentiment que la situation est moins grave qu'en mars car on teste plus et qu'il y a moins de décès pour l'instant mais si l'on ne fait rien, cela risque de s'emballer. L'enjeu aujourd'hui est de conserver cet équilibre", a expliqué Rudi Vervoort (PS).