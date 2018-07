Bruxelles ne veut plus de migrants au parc Maximilien

" Il faut prendre la situation dans son ensemble , explique-t-il. Il y a d’une part les migrants qui font une demande d’asile et qui sont pris en charge par l’Etat et les autres qui sont en séjour illégal. Pourquoi viennent-ils précisément dans le parc Maximilien? Il faut s’intéresser à cette question. J’ai quelques réponses. Il y a des applications mobiles qui les amènent là . Ils viennent aussi parce qu’ il y a des passeurs dans le quartier . Ils viennent parce qu’on leur dit qu’ ils vont y recevoir à manger …. la Ville en loge déjà certains mais nous devons commencer à analyser la situation pour les riverains . Ils doivent se réapproprier le parc Maximilien. "

Le sujet a donc atterri sur la table du collège échevinal de la Ville de Bruxelles ce jeudi. À la clé, un accord pour agir, annonce Alain Courtois: "Il y a une unanimité pour dire que si on ne fait rien, ce sera encore la même chose dans cinq ans à cet endroit." La veille, il avait rencontré le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) ainsi que le cabinet du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA). L’objectif est clair: conjuguer les moyens pour que les migrants quittent le parc. À la Ville de Bruxelles, on signale que vu qu’une bonne part de ces personnes ne demandent pas l’asile en Belgique mais ne viennent là qu’en transit, la proximité de l’Office des étrangers ne peut plus justifier la présence des migrants dans le parc, argumente-t-on.