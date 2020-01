Bruxelles parmi les villes les moins touchées par le changement climatique

Le sud plus exposé

Si les pays du nord portent largement la responsabilité historique des émissions de gaz à effet de serre qui entraînent ce réchauffement, ce sont ceux du sud qui en subissent d’abord les conséquences, et l’indice publié ce mercredi en est une nouvelle confirmation. De toutes les villes étudiées, c’est la capitale thaïlandaise Bangkok qui serait la plus touchée, suivie de la capitale du Vietnam, Ho-Chi-Minh-Ville. À Bangkok, le risque de submersions est particulièrement élevé, et l’augmentation attendue des températures est de l’ordre de 1,7°C d’ici 2050. La capitale kenyane Nairobi n’a pas le problème des villes côtières, mais elle doit quant à elle s’attendre à une augmentation plus radicale encore des températures: + 2,3°C, sur la période. La capitale australienne Melbourne est celle qui doit s’attendre à faire face au stress hydrique le plus important: d’ici 2040, la demande serait deux fois supérieure à l’offre.