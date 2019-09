Bruxelles passe à la transition climatique. Comment?

Le ministre bruxellois de la transition climatique, Alain Maron, précise les changements à venir pour atteindre les objectifs de réduction de carbone.

Alain Maron (Ecolo) ministre bruxellois chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie participative, expliquait, ce mercredi matin sur Bel RTL, la marche qu'il compte suivre pour implémenter la transition climatique en Région bruxelloise. "Cela signifie que le gouvernement va orienter l'ensemble des politiques environnementales vers le défi climatique", précise-t-il, rappelant l'arrivée d'une Loi Climat bruxelloise. Mobilité et aménagement du territoire sont donc pleinement concernés. Un groupe d'expert supervisera les avancées et un dialogue avec la société civile sera assuré.

Le survol de Bruxelles Nous vous l'annonçons ce mercredi: l'Etat fédéral est en défaut de paiement pour les astreintes relatives au survol de Bruxelles. Le montant est de plus de 3 millions d'euros. Comment la Région va-t-elle réclamer cette somme? "Notre avocat a toute latitude pour faire avancer ce dossier. L'idée n'est pas gagner de l'argent mais diminuer les nuisances", souligne Alain Maron, qui dit donc donner priorité au dialogue avec le fédéral.

Alors que l'objectif "zéro carbone" est fixé à 2050, pour cette législature, le gouvernement compte faire baisser les émissions de gaz nocifs de 13%. "Ce sont des chiffres plus élevés que ceux imposés par l'Union européenne", argumente le ministre Ecolo. Les efforts porteront principalement sur l'isolation des bâtiments et le switch modal. Concernant le chauffage et l'isolation, il n'y aura pas de contrainte, pour les propriétaires, avant 2030, pour effectuer les travaux nécessaires. "On commence par de l'incitation et de l'accompagnement", promet Alain Maron, qui rappelle aussi la prochaine fusion des primes Énergie et Rénovation, ainsi que l'augmentation du montant de la prime. Dans ce qui sera ensuite obligatoire, il y a le lancement de travaux d'isolation demandé au moins une fois tous les cinq ans.

Concernant la future taxe kilométrique, qui fait couler beaucoup d'encre suite au propos de la ministre Elke Van den Brandt de ne pas attendre les deux autres Régions pour l'instaurer, Alain Maron dit simplement qu'elle verra le jour "le plus rapidement possible", refusant de se positionner sur un délai plus précis.

Il rappelle aussi l'obligation prochaine - sans pouvoir préciser de date - du sac orange. "L'idée, c'est 'moins de déchets' dans les sacs blancs pour recycler les déchets qui vont actuellement dans les incinérateurs." Et dans le même ordre d'idée, le ministre Ecolo rappelle l'évolution nécessaire de Bruxelles Propreté, qui va voir ses métiers se transformer, avec le recyclage et la réutilisation des matériaux.