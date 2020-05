Bruxelles réagit face aux rodéos urbains

Les rodéos urbains, ces courses sauvages entre véhicules motorisés, se multiplient dans la capitale. La Ville de Bruxelles a décidé de s'occuper sérieusement du problème. Dans les cas où le parquet décide de ne pas poursuivre les auteurs de ces courses poursuites et/ou de ne pas saisir le véhicule, elle recourt désormais non seulement à l'amende administrative dont le montant peut atteindre 350 euros, mais elle autorise désormais aussi la police de zone à procéder elle-même à une saisie. Les auteurs de ce type de sortie n'échapperont pas non plus aux frais parfois lourds de remorquage et d'entreposage de ce qu'ils transforment en bolide. La police locale applique désormais un nouveau règlement de procédure interne daté de jeudi dernier.