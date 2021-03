Bruxelles refuse le changement

Uber n’est pas le bienvenu à Bruxelles. L’entreprise américaine ne l’a jamais été depuis son arrivée il y a sept ans sur les routes de la capitale. Il y a toujours eu un débat justifié sur sa présence, sur son irrespect des lois sociales et sur sa concurrence jugée déloyale par les taxis. Et c’est une très bonne chose. Mais en décidant ce lundi d’appliquer à la lettre l’ordonnance et les arrêtés ministériels qui sont censés encadrer le secteur, le gouvernement bruxellois, son ministre-président Vervoort en tête, démontre une incapacité à faire entrer Bruxelles dans le XXIe siècle.